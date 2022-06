Come arredare casa con un piccolo budget

Le ristrettezze del budget non devono scoraggiare se ci si orienta su pochi elementi scelti con cura e che possano sintetizzare funzioni differenti, in modo da ridurre al minimo indispensabile il numero dei mobili da acquistare senza dover per questo rinunciare ad avere a disposizione tutto il necessario.

Come si diceva, una valutazione preliminare permetterà di individuare in quali ambienti sarà possibile sfruttare mobili multifunzionali per dare vita a un arredamento che sia funzionale e pratico, essenziale ma non sfornito, economico ma non per questo povero.

In cucina, per esempio, le soluzioni per costruire l'ambiente con mobili multifunzionali sono un'infinità. Isole e penisole attrezzate, o cucine monoblocco, permettono di sfruttare mobili dotati di piani di lavoro e cottura, cassetti e, come vediamo in questa immagine, anche librerie e ripiani da esposizione.