Le 7 regole d'oro per avere un terrazzo fantastico

Il terrazzo rappresenta lo spazio deputato ad arricchire la casa con piante e fiori, per farla respirare e permetterci di ritagliare nel panorama domestico un angolo naturale. Per questo si dovranno scegliere i fiori e le piante da terrazzo più adatte allo spazio a disposizione.

Sul terrazzo andranno posizionate piante in vaso, cioè adatte a crescere in aree esterne che possono essere anche molto limitate. Da valutare attentamente sarà il tipo di esposizione del terrazzo e quindi la quantità di luce a cui le piante potranno essere esposte.

Le piante più adatte in generale sono le cosiddette sempreverdi e perenni, facili da coltivare e mantenere con poche ma attente cure. Molte di queste piante, come la lavanda, la rodiola, il timo, in inverno tendono a perdere le foglie e a seccarsi, per cui in terrazzi esposti a Nord, sarà bene spostarle in luoghi riparati.