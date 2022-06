7 tipi di barbecue per il piccolo giardino o terrazzo

La primavera non è lontana da venire e il pensiero può iniziare a correre fuori, verso giardini e terrazze. E non solo perché sarà possibile passare molto più tempo all'aria aperta, nelle giornate che si allungano e si fanno via via sempre più gradevoli e invitanti.

Ma anche perché l'arrivo della primavera corrisponde con il ritorno di pranzi e cene all'esterno. E per i più fortunati, questo significa pranzi e cene in terrazze e giardini. E quindi è possibile, per chi non fosse ancora attrezzato, iniziare a pensare ai barbecue su cui verranno grigliate ogni genere di verdure e carni.

È quindi il momento di sognare le serate in compagnia, le risate, le chiacchiere, l'intimità e il divertimento che poche occasioni sanno creare come una bella cena o un pranzo all'aperto. Ma anche di pensare, su un versante più pratico, a come saranno i nostri barbecue.

E in questo Libro delle Idee ci occuperemo propio di barbecue e griglie per terrazze e piccoli giardini. Vedremo esempi anche molto differenti, da barbecue e griglie semovibili, perfette per spazi anche molto ridotti, alle strutture più articolate in cemento e mattoni, passando per griglie rotonde e barbecue dotati di piastre elettriche.

Il tutto all'insegna della praticità e facilità d'uso, di sicurezza e efficienza delle capacità di cottura. Perché, come detto, i barbecue devono diventare dei discreti protagonisti di momenti conviviali rilassanti e allegri, in cui tutto deve contribuire alla massima tranquillità, attraverso la semplicità d'uso, l'accessibilità e la sicurezza.

Allora, non ci resta che correre fuori.