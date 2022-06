6 idee Fai da Te per un letto da sogno!

Lo spazio, si sa, in casa non è mai abbastanza. Soprattutto in camera da letto, dove spesso l'armadio non è sufficiente per contenere anche le lenzuola le coperte e altri oggetti voluminosi.

Perché allora non approfittare dello spazio sotto al letto, come vediamo in questa proposta? Tranquilli, non si tratta di rivoluzionare la stanza, ma semplicemente di aggiungere uno o più pratici cassettoni scorrevoli, che potremmo costruire anche noi stessi.

Ecco cosa come fare:

- Prendiamo bene le misure del nostro letto, soprattutto dell'altezza e definiamo il progetto del nostro contenitore, annotando le misure di ciascun suo lato.

- Il consiglio è di reali 2 cassetti invece di 1 solo, molto più maneggevoli.

- Rivolgiamoci ad un centro specializzato in materiali per il bricolage e facciamoci tagliare delle assi di compensato, seguendo le misure indicate nel nostro progetto.

- Procuriamoci dei chiodi e assembliamo i contenitori.

- A questo punto non ci resta che decidere il colore. Potremmo optare per un neutro bianco oppure, se abbiamo un letto in legno, basterà applicare alcune passare di mordente della tonalità desiderata, per ottenere dei contenitori perfettamente mimetizzabili con il letto.