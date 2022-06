6 idee uniche per sfruttare lo spazio sotto le scale

Lo spazio della casa originato dalle scale può anche diventare il luogo per la creatività e la lettura. Un angolo appartato in cui lasciare libero sfogo a bambini e ragazzi per le attività più diverse, in cui giocare o leggere, ascoltare della musica o ricevere gli amici.

In questo modo lo spazio del sottoscala potrebbe diventare facilmente uno degli ambienti più vivi della casa, un rifugio intimo e aperto allo stesso tempo, un angolo per divertirsi e rilassarsi. Per collegare non più solo architettonicamente ambienti differenti della casa, ma diventare un luogo di incontro e scambio in cui gli abitanti più giovani della casa possono ritrovarsi.