Le 5 più belle mansarde che abbiate mai visto!

I più non avrebbero scommesso molto sul destino di questo sottotetto, ultimo piano di un edifico datato ai primi del Novecento. Eppure il caso ha voluto che i proprietari riuscissero a trovare gli esperti giusti non solo per riportare alla vita l'abitazione, ma anche per valorizzarla a tal punto da farla diventare una piccola opera d'arte, e in tutti i sensi: ogni angolo di questa mansarda ospita oggi un singolare pezzo d'arte, perfino il bagno (guardate qui se non ci credete !)