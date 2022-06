Lampade e illuminazione: quattro fonti ispirative

Anche se l'ambientazione in un suggestivo antro roccioso non stonerebbe con il soggetto della nostra foto, non stiamo per parlarvi di stalattiti e fenomeni di carsismo. No, homify non si è dato ancora alla geologia. Il bellissimo oggetto luminoso che vedete non ha niente a che fare con depositi di minerali, acqua o carbonatao di calcio… è infatti una lampada, realizzata in sottile e flessibile materiale metallico.

Il nickel, un elemento di per sé povero, perché davvero di facile reperibilità in natura, è stato qui trasformato in un elemento prezioso, che plasma le forme di un lavoro di pura bellezza, frutto della collaborazione di quelli che sono tra i più interessanti talenti del design italiano. Il tutto è alimentato da tecnologia al led di ultima generazione, in grado di garantire anche il massimo risparmio energetico durante l'utilizzo di questa piccola meraviglia.