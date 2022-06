Una residenza da favola a Madrid!

Oggi vi portiamo a Madrid, in uno dei quartieri più emblematici della città, Ópera, vicino al Teatro Reale, per mostrarvi un progetto che vi lascerà a bocca aperta! Si tratta di un appartamento, ristrutturato e convertito in residenza, pronto ad accogliere turisti da tutto il mondo e regalargli un'esperienza unica. L'appartamento di 170 metri quadrati si trova nel vecchi palazzo della Contessa di Medina, costruito nel 1850.Se desiderate sapere di più su questa splendida dimora, non esitate a visitare la pagina dell'agenzia immobiliare The Sibarist Property & Homes . Siete curiosi di scoprirne i dettagli? Seguiteci!