Un appartamento romantico tutto bianco e legno

Ogni casa ha il suo fascino, quell’atmosfera unica che ci avvolge ogni volta che se ne varca la soglia, e che poi una volta fuori magicamente sparisce. Ci sono ambienti che più di altri possiedono un forte carisma, e questo non solo grazie all’accuratezza dell’arredo o alla riuscita della ristrutturazione, ma soprattutto grazie alla capacità dell’esperto di valorizzare l’indole dell’immobile senza snaturarne l’essenza. Quando ognuna di queste premesse viene rispettata, il risultato non può che essere straordinario.. proprio come è accaduto all’appartamento protagonista di questo libro delle idee.

Ci troviamo a Lisbona, in Portogallo, al primo piano di un antico edificio risalente alla fine del XIX secolo e con un particolare affaccio sul fiume Tago. Gli autori del progetto sono gli esperti di rar.studio, un rinomato studio di architettura portoghese, mentre quello che stiamo per presentarvi è il risultato. Preparatevi a un concentrato di luci, ombre, spazi aperti e dettagli unici.. stiamo infatti per affrontare un vero e proprio viaggio sensoriale. Signore e Signori, ecco a voi Appartamento Nana!