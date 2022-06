Le abitazioni di pietra

Se pensiamo alle abitazioni in pietra, molto spesso ci saltano alla mente i ripari degli uomini preistorici o, alla meglio, la storia dei Tre Porcellini, dove il terzo suino realizzava una struttura in pietra per la sua abitazione e il lupo non riusciva a penetrarvi. I più pessimisti invece, penseranno alle tombe, a quelle monumentali che possiamo trovare passeggiando per Père-Lachaise, o a quelle più moderne, comunemente diffuse nei cimiteri delle città.

Con la speranza di rivolgerci ad un pubblico per lo più ottimista, oggi vogliamo parlarvi delle abitazioni in pietra: eredità di tempi passati rivisitate in chiave moderna.

Abitazioni che, nonostante le loro sembianze, al loro interno nascondono veri e propri gioielli della nostra epoca, riempiti di stanze multifunzionali e dal volto tutt'altro che antico. Dove cucine ipertecnologiche e salotti pieni di oggetti di ultima generazione si contrappongono alle movenze d'altri tempi delle facciate esterne.