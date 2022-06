Letti singoli: pouf, divani o soluzioni fisse?

Parliamo oggi di letti singoli. Che non sono solo i classici lettini per bambini e per ragazzi, ma soluzioni pratiche per ospiti improvvisati, o scelte di design per chi vive solo. Scegliere i letti singoli per la propria casa significa decidere tra decine e decine di modelli. Ci sono i letti singoli in legno e quelli imbottiti, i modelli coloratissimi e quelli che sposano le tinte neutre. Ci sono i letti singoli moderni e quelli classici, ci sono i letti singoli country e quelli shabby. E poi ci sono i letti singoli che giocano a nascondersi. In un pouf, in un divano, in un mobile. Abbandonano così le camere, e raggiungono il soggiorno. I problemi di spazio si risolvono, e lo stile ci guadagno. E voi, quale letto scegliete?