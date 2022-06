Studi dentistici dall'insolita simpatia

Oggi parliamo ancora di studi professionali, ma in maniera molto specifica. A noi di homify piace infatti stupirvi, anche con temi insoliti, ai quali non avreste mai pensato. Vi porteremo infatti tra poltrone odontoiatriche e bisturi, sì andiamo dal dentista, ma non temete, questa volta sarà un po'diverso dal solito!

Quando si pensa al dentista un brivido freddo corre infatti lungo la schiena di molti di noi. Per il medico stesso, è allora importante che il suo studio sia pensato al meglio per distrarre il paziente dalle sue paure. Quali sono allora i trucchi che possono avere successo in questo senso? Come vedremo ora, gli esperti di homify hanno sempre la risposta giusta.