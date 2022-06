Come non avere più problemi con la polvere in casa !

I diversi tipi di tessuti che vanno ad abbellire la nostra casa permettono alla polvere di depositarsi con molta facilità. È bene quindi evitare, ad esempio, tappeti troppo grandi e pesanti. Le tende sarebbe consigliabile averle leggere e di materiale sintetico, un materiale che per di più fa scivolare via la polvere non trattenendola. E' opportuno, se possibile, tutti i giorni esporre al sole e all'aria cuscini, lenzuola, coperte, trapunte e, almeno ogni 15 giorni, anche il materasso: è importante quindi, al di là del materiale di cui è composto, che il materasso sia il più possibile maneggevole. Se non si riesce ad esporlo al sole, occorre passarvi l'aspirapolvere tutte le settimane anche se questo provvedimento non è ugualmente efficace. E' bene, inoltre, lavare la biancheria a temperatura superiore ai 60° in modo da uccidere tutti gli acari. Coperte, piumini e biancheria per il letto devono essere lavabili in acqua perché il lavaggio a secco non riesce ad eliminare bene le particelle allergizzanti.