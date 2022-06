10 fantastici bagni moderni con doccia

Un bagno suggestivo e intenso, in cui trascorrere momenti rilassanti dopo giornate stancanti e routinarie, è proprio quello proposto dal prossimo progetto, in cui una doccia dalla forma ellittica design completa la stanza connotandola anche grazie all'illuminazione scelta, inserita direttamente nel corpo del soffione per un effetto elegante e non consueto. Il bagno che presenta queste peculiarità e vede la doccia come elemento di interior design e non solo come strumento dalla mera funzionalità, vuole stupire chi vi entra e accompagnare in tutto il suo splendore i momenti qui trascorsi, per un relax a cinque stelle.