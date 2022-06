Idee di decorazione: 6 modi per abbellire la casa con i quadri

Cerchiamo un’idea per aggiungere un tocco di colore ad un ambiente un po’ troppo impersonale o sottotono? Un quadro di arte contemporanea può essere la soluzione che fa per noi! Giochiamo sui contrasti e scegliamo un soggetto dalle tonalità vivaci, in grado di catturare l’attenzione quando si entra nella stanza. Per esempio, in un soggiorno dominato da tinte neutre come il beige o il grigio, potremmo inserire un quadro dai colori vibranti e intensi, nei toni del blu e dell’arancione, del rosso o del verde.

Oppure, se amiamo lo stile scandinavo, potremmo spezzare il bianco totale con un soggetto nei toni del nero e del grigio, per dare vita ad una raffinata atmosfera black&white, come vediamo in questa affascinante opera dell'artista SIMONA MESSINA: intense venature di bianco e nero, quasi squarciate da vivaci macchie di giallo che sembrano voler uscire dalla tela, per fondersi con il candore della stanza in un unico, grande gioco i luci.