Ad ogni segno zodiacale il suo splendido giardino

A contraddistinguere l'ariete è il coraggio e lo slancio impulsivo verso sempre nuovi stimoli. Questo si traspone nell'outdoor design in un ambiente pulito e preciso ma caratterizzato da un tocco personale. Il giardino di questo segno è curato e minimale, guidato da linee semplici ed essenziali ma dominato da un senso ben preciso di ordine e funzionalità. Gli elementi naturali non possono davvero mancare (anche in giardino, certo!). Una panca in legno, vasi per contenere piante, tavolino e sedie in vimini o rattan costituiscono un plus gradevole ideale per lo spazio open air dell'ariete. Anche gli accessori fanno la loro parte: perchè allora non predisporre un sistema di illuminazione suggestivo e inserito direttamente in mezzo al verde?