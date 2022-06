Idee per salvare gli spazi

Rimodernare la casa in poco tempo, rivoluzionando gli spazi e la loro concezione: questo l’obiettivo di Rosario Patti, architetto romano. L'idea embrionale era quella di realizzare uno spazio abitativo minimo e flessibile per tutta la famiglia, includendo anche una zona per i più piccoli, il tutto all'interno di un ambiente già esistente.

Si è dunque deciso di costruire una cassa, circa delle dimensioni di un container, simile a quelle utilizzate per gli imballaggi per il trasporto delle opere d’arte. Questa Box Room, provvista di tutti i comfort, è stata realizzata in officina in circa 2 settimane, in seguito trasportata e montata in due giorni, grazie alla partecipazione di scenotecnici, componenti dello studio, studenti e della stessa committenza.

Questo intervento molto particolare, ha fatto si che tutti gli ambienti siano stati rivoluzionati, sia in termini di utilizzo, sia per quello che riguarda l'illuminazione naturale degli spazi. La struttura è stata realizzata in legno di betulla, che grazie al suo colore chiaro dona ariosità all'ambiente. Inoltre, questa costruzione, può essere perfetta anche per gli spazi esterni: essendo una protesi dell'ambiente, ha la possibilità di essere versatile.