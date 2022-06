L' Appartamento Perfetto per una Famiglia Moderna!

Nel presente libro delle idee vi mostreremo un delizioso appartamento situato a Oeiras, in Portogallo, il cui arredato e la cui organizzazione degli spazi sono stati curati da Traco Magenta, uno studio specializzato in interior design. L'appartamento si compone di una camera da letto principale, due stanze per i figli dei proprietari, una zona giorno con sala da pranzo e soggiorno, due bagni, cucina e due terrazze. Lo stile che caratterizza la proprietà è molto sobrio ed elegante, prevalgono colori tenui e materiali naturali, in grado di creare un'atmosfera molto accogliente e rilassante. Un ambiente perfetto per ospitare una famiglia!

Vediamo meglio il progetto attraverso la seguente selezione di immagini.