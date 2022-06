Una casa ristrutturata a misura di famiglia!

Nuovi materiali, come i mattoni a vista, sono stati inseriti in casa per rendere l'ambiente più rustico e accogliente. Li troviamo all'ingresso principale, negli spazi esterni e in soggiorno come rivestimento della parete dove si trova il camino. Qui, i mattoni a vista coesistono con rivestimenti presenti prima della ristrutturazione, come lo splendido parquet in legno che è stato recuperato. L'arredo mixa pezzi dal gusto rustico, come le poltrone con struttura in vimini ad altri più moderni come il tavolo da caffè in vetro.

La grande porta scorrevole, che collega il soggiorno con il giardino esterno, permette alla luce naturale di entrare e rendere l'ambiente super luminoso!