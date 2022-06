Una casa piccolissima… ma che ha tutto!

Oggi ci trasferiamo direttamente in Russia per visitare una piccola casa che, soprattutto se vista dall'esterno, appare come uscita da un racconto di fantasia o dal disegno di un bambino. Le sue linee sono classiche ma molto semplici, eppure il risultato ottenuto è davvero interessante.

Il suo progetto è opera degli esperti della ditta di costruzione The Wee House Company, ed è stato concepito per dar vita ad una casa vacanze o destinata ai brevi soggiorni. Ecco spiegato il suo look, l’oasi di pace che la circonda e la sua perfetta distribuzione e organizzazione in pochi metri quadri.

Gli esperti hanno così cercato di massimizzare lo spazio a disposizione pur mantenendo le caratteristiche proprie di questo genere di case. Infine, non possiamo non sottolineare che si tratta di una casa prefabbricata e ad alta efficienza energetica.

Siamo sicuri che vi piacerà!