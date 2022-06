L'appartamento da sogno che tutti vorremmo!

I soffitti sono alti e le finestre ben più ampie rispetto al comune. Per donare più aria agli spazi si è deciso di dar vita ad ambienti unici, mentre uno studio sull’orientamento della luce naturale ha permesso di disporre al meglio le stanze in modo da ricavare degli spazi luminosissimi.

Qui ci troviamo nel grande salone, un ambiente enorme sia per altezza che per larghezza. Grazie alle sue dimensioni si è potuto pensare in grande, così si è creato un angolo conversazione di tutto rispetto, con un grande e profondo divano a U, due graziosissime sedie Kartell che con la loro trasparenza sembrano quasi voler scomparire, e un interessante tavolino in vetro che accompagna le curve interne del divano. Di fronte l’angolo salotto vero e proprio, inoltre, si è optato per la presenza di una fantastica libreria a doppia altezza, che occupa l’intera parete da pavimento a soffitto, e che è addirittura dotata di una scala e di una passerella che affaccia su uno dei due corridoi. L’eleganza e la raffinatezza regnano indiscussi avvolti in un minimalista bianco e nero.