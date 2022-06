Mix di stili: ma chi l'ha detto che non si può?

L'arredamento è un magnifico gioco di fantasia, estro e originalità, sapientemente abbinati a buon gusto e a una giusta dose di lungimiranza. Tutto è possibile, tutto è realizzabile, ma solo in pochi riescono a raggiungere il risultato perfetto, dove gli elementi e il contesto si sposano con naturalezza e armonia. La ricetta perfetta per ottenere tutto questo non esiste, o meglio non ne esiste solo una! Tutto varia a seconda dell'impronta che si vuole dare all'ambiente, dello stile con il quale ci si sente di più a proprio agio, e da tante altre variabili legate alla propria personalità che, gioco forza, finisce per combaciare con quella della casa stessa. La casa perfetta infatti, può essere ordinata ma anche caotica, sobria ed elegante ma anche colorata e spiritosa.. non ci credete? Siamo pronti a lanciarvi una sfida!

Il protagonista del libro delle idee di oggi è infatti un appartamento tutt'altro che monotono, dove i colori tenui e pacati hanno vita breve, nato dal progetto dell'architetto Franca De Giuli, e destinato a una donna giovane e solare. Benvenuti, dunque, a casa di Silvia!