Dimmi che stile ti piace e ti dirò chi sei

Eccoci infine all'ultimo stile. Arredare una casa è anche una questione di sensibilità. È quest'ultima che spesso fa la differenza fra una bella casa accogliente e una ancora bisognosa di miglioramenti.

La sensibilità è una caratteristica delle persone dolci, romantiche e passionali, come nel caso del design Shabby Chic. Si tratta di una corrente stilistica molto attuale pur riscoprendo linguaggi del passato. La tendenza di questo stile è di raccontare luoghi morbidi, accoglienti, capaci di trasmettere amore e forti sensazioni, con elementi d'arredo trasandati, rigati, vissuti ma molto vivi. Pur avendo un sapore classico è molto attuale e si sposa perfettamente in contesti più intimi, come una camera da letto, poiché crea una sorta di abbraccio ed esprime tutto il piacere di un'atmosfera romantica e accoccolata.

Abbiamo visto, quindi, che quando si entra in una casa è come entrare nel linguaggio delle persone, nelle sue sensazioni, né più, né meno nel suo modo di essere. Per quanto possiamo celare chi siamo, nei rapporti sociali, l'arredo parlerà sempre per noi.