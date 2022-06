L'ingresso di casa: da semplice a spettacolare!

Se ancora non l'avete programmato, è il momento di pensarci seriamente: il portico è un plus importante, sia dal punto di vista estetico, che meramente funzionale, in grado di dar vita ad una sezione in bilico tra l'interno e l'esterno assolutamente piacevole e sfruttabile per svariati usi. Una tettoia addossata vi garntirà quindi di poter godere appieno del tempo libero all'aria aperta, anche grazie ad arredi come dondolo, amaca, set di tavolo e sedie e chi più ne ha più ne metta, senza tuttavia esporvi al rischio di improvvisi cambi di clima e intemperie. Per una migliore riuscita visiva, i materiali degli arredi dovranno rispecchiare quelli utilizzati in finiture e serramenti. Più in generale, il portico di una casa country-chic potrà essere caratterizzato da legno e dettagli in mattoni faccia vista, mentre quello dell'abitazione moderna e minimale, potrà essere completato da complementi in rattan intrecciato e compatto e tessuti chiari e monocromatici.