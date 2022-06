Come scegliere la forma della tua cucina

La cucina a L risulta una delle tipologia più consuete e frequenti nelle case contemporanee e non. I mobili occupano in questo caso due pareti, lasciando libera la terza per eventuali finestre o porte finestre ma anche per predisporre pareti attrezzate utili e multifunzionali. La cucina così formata può tuttavia apparire ostica, seppur perfettamente adattabile a qualsiasi tipo di ambiente e metratura, proprio per l'angolo che presenta, sfruttabile a questo punto per inserire cappe appositamente strutturate o come superficie per piccoli utensili e accessori, che altrimenti apparirebbero ingombranti in altre zone. I colori, come d'altronde in tutte le stanze della casa, possono fare la differenza. Non sempre la cucina ad L infatti presenta una finestra adiacente, e perciò potrebbe essere esposta al rischio di poca luminosità naturale. Ecco perchè è consigliabile optare per tonalità chiare o addirittura neutre per i mobili principali, lasciando ai colori vivaci il compito di dare un tocco personale ma non invasivo.