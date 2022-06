Quali piante da interno scegliere per un piccolo appartamento?

Le piante grasse in casa possono essere un ottimo complemento d’arredo; in casa crescono bene in qualsiasi vaso che presenta almeno un foro sul fondo per il drenaggio. Le piante grasse amano i raggi diretti del sole, in inverno è preferibile non esporle in balcone per evitare che la pioggia possa danneggiarle. Tra le specie più diffuse si trova per esempio il cactus di Natale, bellissima ma di estrema delicatezza: va fertilizzata tre volte in estate, desidera un’elevata esposizione luminosa, cresce bene alla temperatura di 15 °C, o la pianta di giada, perfetta da tenere in casa, soprattutto se posta in un vaso di terracotta che garantisce una buona circolazione dell’aria.