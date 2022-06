La casa in legno perfetta per una famiglia

In questa foto possiamo scorgere il grande living che si affaccia direttamente sul grande giardino esterno. In fondo a destra vi è l'ingresso principale che si immette direttamente nella cucina, e di conseguenza nel salone e nella sala da pranzo, dove troviamo un elegante tavolo in legno. In primo piano, invece, incontriamo il soggiorno, con un divano in pelle bianca dai contorni scuri. Il pavimento è piastrellato mentre parte delle pareti è rivestita con mattoni bianchi e grigi. Infine, da notare il grande lucernario posto al centro della stanza, proprio in corrispondenza del tavolo.. perché la luce naturale non è mai abbastanza!