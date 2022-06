Una villa da sogno in stile hollywoodiano!

Oggi vi portiamo in Inghilterra, nella regione del North Devon, per mostrarvi un piccolo pezzo di paradiso: una villa in stile hollywoodiano, immersa in un meraviglioso paesaggio naturale. La villa spicca per la sua imponenza ed eleganza. La struttura è caratterizzata da massicce pareti in pietra, accostate ad elementi dallo stile più delicato, come le cornici bianche alle finestre oppure le colonne classiche del portico. Volete scoprire tutto il fascino di questa meravigliosa residenza? Seguiteci e non ve ne pentirete!