Arriva la Primavera in casa!

Molto spesso tendiamo a concepire le nostre case come spazi immoti, che poco o nulla mutano delle loro caratteristiche essenziali nelle diverse ore del giorno o stagioni dell'anno. In realtà il nostro modo di vivere gli ambienti abitati è fortemente condizionato da tali fattori e lo stesso spazio può apparirci in maniera completamente differente in diversi periodi dell'anno. Il tradizionale fattore di differenziazione delle varie stagioni in rapporto all'abitare è la temperatura, tuttavia tale elemento con i moderni sistemi di riscaldamento e soprattutto di condizionamento tende ad elidersi e per la maggior parte dell'anno viviamo in un ambiente con temperature medie sempre uguali.

Diverso il discorso relativo alla luce. Quando la primavera subentra all'inverno pian piano le condizioni di luce interne alle nostre case mutano radicalmente, cambiando anche la nostra percezione dell'ambiente abitato e il rapporto tra spazi interni e spazi esterni. La luce primaverile irradia un'atmosfera vivida sugli spazi e gli oggetti, rendendoci maggiormente in empatia con loro e aumentando i nostri sensi percettivi.

In primavera naturalmente varia anche l'aria, le finestre si aprono e l'esterno entra nelle nostre case. Viviamo così un rapporto completamente differente con il paesaggio che circonda le nostre case e possiamo fare in modo che tale continuità venga accentuata. Introdurre note calibrate di verde e di elementi floreali, giocare con le luci e i colori, ripensare gli spazi della casa e del giardino o del terrazzo sono solo alcune delle possibilità che ci si prospettano con il ritorno della bella stagione: vediamole più in dettaglio.