Le 6 scale perfette per una casa piccola !

La stagione contemporanea pare sempre più caratterizzata dall'assenza di spazio. Le statistiche più recenti ci raccontano come gli abitanti delle città, a livello globale, abbiano oramai superato quelli della campagne, in una tendenza che pare in costante aumento. Questa condizione urbana aumenta il dato della compressione in cui si sviluppano le condizioni dell'abitare: la densità si fa via via più elevata e il taglio medio degli alloggi conseguentemente si riduce, spingendoci a immaginare nuovi parametri architettonici.

Una delle soluzioni ricercate sempre più dai progettisti per far fronte a questa condizione è quella dello sviluppo in altezza. Gli edifici ibridi, che “impacchettano” in verticale più funzioni e perfino più “brani” di città si fanno più complessi e ricercati: basti pensare per esempio al recente caso del Bosco Verticale di Milano, che ingloba in verticale perfino gli spazi verdi della città. La compresenza di estensione in verticale degli edifici e degli alloggi e di compressione in senso orizzontale degli stessi porta al centro un tema già di per sé centrale nella distribuzione degli spazi abitati: quello del volume occupato dalle scale.

La scala è una straordinaria macchina spaziale e percettiva e la sua progettazione è soggetta a numerose variabili. In condizioni di spazio orizzontale sempre più limitato il progetto della scala implica la ricerca di soluzioni inedite, che sfruttino tutti gli elementi linguistici e compositivi a disposizione. Entriamo dunque più in dettaglio in argomento e scopriamo alcune delle soluzioni possibili per progettare le migliori scale nelle nostre piccole case.