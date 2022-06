6 idee per un bagno sempre di tendenza!

La pietra è un materiale sempre più impiegata nell'arredo del bagno. Si trova naturale, se mantiene le sue forme originarie e viene inserita nei contesti creando piacevoli superfici, dove la natura grezza del materiale rimane immutata, oppure ricostruita, cioè lavorata per presentare un’omogeneità nella superficie, nella forma e nella dimensione. Un bagno rivestito in pietra naturale è un bagno unico, in quanto non esistono in natura delle porzioni di pietra naturale identica. La pietra ricostruita, invece, si propone come un’alternativa più economica alla pietra naturale in bagno e viene scelta in quanto sa regalare dei piacevoli effetti ottici e presenta un costo minore rispetto alla pietra naturale.