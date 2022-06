10 forni e cucine a legna sensazionali!

Un forno a legna deve anche avere a disposizione un luogo adeguato per riporre il legno da ardere. Un disegno di questo tipo offre molta funzionalità grazie allo spazio per la legna appunto e non solo. Intorno alla cucina è stata ideata una struttura in grado di convogliare il fumo in una canna fumaria, un aspetto essenziale per non respirare il prodotto della combustione di legno o carbone.