Un appartamento sa essere sia classico che moderno!

Il bagno, in un contesto di questo livello, non poteva essere da meno. Totalmente rivestito in marmo, è uno spazio semplicemente strepitoso, che dà la sensazione di trovarsi in una splendida spa. Il mobile del lavabo è massivo e geometrico, interamente rivestito in marmo, con ante in legno scuro, che dà un ulteriore tocco di colore e si abbina alla cornice dello specchio. Uno spazio perfetto per il relax e la cura di sé.