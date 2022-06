Una casa ristrutturata alla perfezione!

La cucina è uno spazio perfettamente funzionale, con ampi piani di lavoro. Anche osservando questa fotografia ci rendiamo conto che all'interno del progetto ci sono delle costanti: il bianco è il colore dominante, il nero è utilizzato prevalentemente per gli elementi strutturali – in questo caso anche per la lampada a sospensione – il giallo per vivacizzare e il legno chiaro per riscaldare e rendere omogeneo il tutto.