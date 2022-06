Anche un piccolo appartamento può essere super accogliente!

Una delle difficoltà che presentava questo progetto era relativa all'illuminazione: la posizione della cucina a ridosso dell'ingresso rendeva difficoltoso l'apporto naturale. Il problema è stato risolto mettendo in comunicazione la zona giorno con lo spazio esterno del balcone. In questo modo, il terrazzo diventa la sala da pranzo vera e propria, perfetta per le belle giornate, e la luce entra generosamente nell'ambiente.

La TV girevole è stata un'idea geniale per rendere il momento del relax in famiglia ancora più comodo e allo stesso tempo dare dinamismo a questo angolo. E la soluzione del mobile in legno con il ripiano? Assolutamente geniale!