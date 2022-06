Meno lavoro, fatica zero: 6 idee intelligenti per il giardino!

Per un giardino a bassa manutenzione è necessario lavorare prima di tutto sul terreno. Nel caso non vogliate scegliere un prato finto (che esteticamente non è proprio il massimo), dovrete realizzare la cosiddetta pacciamatura, utilizzando teli sintetici o vegetali. É, questo, un passaggio fondamentale per proteggere il suolo, difendendolo sia dalle piante infestanti che dalla pioggia. In alternativa ai teli si possono utilizzare sfalci di graminacee, foglie secche e cippato di legno. Una soluzione che nutre il terreno, anche se di tanto in tanto è necessario aggiungere un po' di materiale a causa della decomposizione.