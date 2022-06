Magia di vetro: una villa di design

L'uso del vetro predomina in questo progetto negli esterni così come negli interni. Entrando in casa ci riceve una spettacolare scala che unisce i due piani e che ha per ringhiera una robusta lastra in cristallo. Posta al centro dell'abitazione si sposa perfettamente con lo spazio grazie ai materiali scelti e a dei passaggi stretti. Il grande quadro che vediamo alle spalle della scala e il tappeto circolare chiaro, rendono l'ambiente caldo e accogliente.