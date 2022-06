Come curare e conservare il legno nel tempo

Il legno ci piace perché è una risorsa rinnovabile, biologica ed economica. Questo materiale nobile, una delle prime materie di origine vegetale che ha utilizzato l'uomo nel corso della storia, è sempre di moda. Difficile dunque, negare la bellezza del legno, che riesce sempre a fornire un tocco di familiarità alla casa.

Sebbene ci sia la necessità di distinguere tra legni morbidi come la betulla e il pino e legni duri come il rovere o l'ebano, in linea di massima si tratta di un materiale molto forte e versatile, in grado di rendere eleganti mobili in stile elisabettiano tanto come armadi dall'aria scandinava e moderna. Ai diversi aspetti del legno vogliamo quindi dedicare questo libro delle idee.

Non dobbiamo dimenticare che il legno è un materiale naturale e come tale può cambiare nel tempo. Bisogna sempre tenere presente l'età del legno in questione, non necessariamente una cosa negativa. Al contrario, il legno invecchiato è ora una risorsa che è ampiamente usata come elemento decorativo: le sue piccole cicatrici narrano la storia di questo materiale e portano la vita e la magia nei mobili con esso creati. Le sue splendide imperfezioni non vanno in contrasto però con la cura e l'attenzione. Gli arredi in legno richiedono infatti una manutenzione non sempre scontata ma davvero essenziale .

Oggi parliamo di alcuni trucchi per mantenere le superfici in legno in buone condizioni e assicurarsi che i mobili realizzati con questo materiale ci tengano compagnia per diversi anni.