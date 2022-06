I 7 passi per trasformare il tetto in un magnifico giardino

Se abitiamo in una casa con tetto terrazzato, perché non considerare l’ipotesi di trasformarlo in un vero e proprio giardino pensile? Di tratta infatti di una soluzione di grande impatto estetico e di grande tendenza nelle case moderne, che porta con sé anche diversi benefici pratici. A cominciare dal risparmio energetico. Perché la superficie verde costituisce una sorta di isolante termico in grado di rallentare il passaggio del calore, contenendone la dispersione in inverno e l’imitando l’innalzamento delle temperature d’estate: un vantaggio che si tradurrà in riduzione dei costi di consumo energetico. Inoltre il tetto verde è anche un ottimo isolante acustico ed è il rivestimento perfetto per proteggere la copertura del tetto, aumentandone la durata. Insomma, gli aspetti positivi sono davvero tanti.

Senza contare che per tutto il 2016 potremmo ancora beneficiare del buono fiscale che prevede la detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute per la trasformazione del tetto o del terrazzo in giardino! Perché non approfittare allora di questa opportunità per incominciare a progettare il nostro nuovo dehor? Scopriamo insieme i 7 passi da tenere in considerazione per realizzare un giardino pensile davvero magnifico.