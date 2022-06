Come dare seconda vita agli oggetti in casa!

Accade spesso di accumulare in casa, nel corso degli anni, oggetti e accessori che, col passare del tempo, perdono utilità e importanza. Sistemati nel ripostiglio o in cantina accumulano polvere e occupano spazio senza avere più un ruolo attivo ed efficace. Si può pensare di gettarli e sbarazzarsi di essi in modo definitivo e immediato, oppure si può decidere di dare loro una seconda vita, riciclandoli e utilizzandoli per altri scopi, con funzioni diverse da quelle canoniche e usuali.

Dando spazio alla fantasia e al proprio estro si possono creare dei porta vasi dal copertoni dell'automobile ormai consumati, oppure delle fioriere da vecchi recipienti della cucina, oppure ancora dei ganci da parete per appendere indumenti o quadri da vecchie chiavi non più funzionanti. In maniera semplice ed economica si possono riutilizzare un insieme di oggetti che possono riacquistare valore e contribuire a personalizzare l'abitazione in modo originale ed estroso. Di seguito alcuni suggerimenti utili per dare una seconda vita agli oggetti domesti