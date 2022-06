Una casa minimalista per tutta la famiglia

Non si può non restare colpiti dallo spazio del soggiorno! Tutto qui è fortemente geometrico e definito, sia dal punto di vista delle forme che dei colori. Le tonalità sono quelle del bianco, del grigio e del nero. La stanza ha un forte carattere, non ha mezze misure, la parola chiave è coerenza. In questo gioco di allineamenti e linee che si incrociano, entrano in scena anche le luci, organizzate in una folta fila di faretti.