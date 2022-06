Lo stile minimale è freddo e noioso? Vero o falso!

Lo stile minimalista effettivamente non è per tutti, o meglio, non per tutte le esigenze. Il suo voler ridurre al minimo appunto, gli eccessi e gli arredi troppo complessi, rientra proprio in quell'ottica di semplificazione che i più impegnati e indaffarati amano nel profondo. Banale ma assolutamente da non sottovalutare, è infatti l'agevolazione in termini di pulizia e di manutenzione di arredi, pavimenti e rivestimenti.

Disponendo per definizione di meno complementi, e dalle forme decisamente lineari, sarà quindi più rapido il prendersene cura, secondo la logica del minimo dispendio di energie, per una massima resa. Anche i materiali da posare possono qui fare concretamente la differenza: piastrelle maxi formato in gres porcellanato lappato o opaco, antimacchia e antigraffio, con un coefficiente di resistenza nella norma, potranno ad esempio velocizzare le pulizie domestiche.