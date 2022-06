Come creare una favolosa cucina a isola a costo zero!

Altro mobile, altra alternativa. Una cassettiera si presta benissimo per la realizzazione della vostra isola, adatta a tutti gli scopi che volete soddisfare. Questo perché si tratta di un mobile robusto e funzionale, ricco di spazio utile per la conservazione di tutti gli utensili da cucina che intendete tenere a portata di mano.

Anche in questo caso potete optare per riverniciare il mobile di un colore diverso in modo che si accordi perfettamente con la cucina e gli altri complementi d'arredo dell'ambiente circostante. Le modifiche da applicare se intendete realizzare la vostra cucina a isola con il mobile cassettiera non sono tante. Si tratta per lo più di integrazioni, aggiunte come ganci e supporti utili a sostenere gli strumenti da cucina. Anche in questo caso, come per quello delle librerie basse, le dimensioni ideali e la massima funzionalità ed estetica saranno raggiunti accostando perfettamente due cassettiere diverse fino a creare un unico pezzo.