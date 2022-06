Una casa moderna e spettacolare

Oggi andiamo a scoprire una splendida residenza unifamiliare, perfetta per una nucleo numeroso, una villa isolata dal caos della città, ma non sperduta, un capolavoro architettonico immerso nel verde, in una cornice idilliaca. Chi non vorrebbe ricevere i propri ospiti in un luogo simile? Qui si ha la possibilità di godere di uno scenario davvero elegante , perfetto per feste in grande stile, e allo stesso tempo, grazie all'intimità offerta dalla posizione della casa, di isolarsi da tutto e rilassarsi completamente.

L'architetto che ha curato il progetto è Miguel Ferreira, attivo prevalentemente a Sesimbra, in Portogallo.