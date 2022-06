Le uniche vere soluzioni per risparmiare in casa !

Siete proprio in ristrettezze economiche? Considerate di vendere la vostra auto. Specie se vivete in una grande città, non avrete molti problemi ad organizzarvi con i mezzi pubblici. Risparmierete così tutte le spese per i consumi, bollo e assicurazione. Per non parlare dei costi di manutenzione. Non vi piacciono i mezzi pubblici, odiate la confusione al mattino presto? Optate per una bicicletta! Contribuirà anche alla vostra buona forma fisica. E se il luogo di lavoro fosse molto distante c'è anche l'opzione del car sharing. Resterete sbalorditi dalle somme di denaro che riuscirete a risparmiare mensilmente se farete a meno dell'auto per un po'.