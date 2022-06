Nuove prospettive per il nostro studio

A pensarci bene, lo studio rappresenta per molti di noi il luogo destinato a più della metà della giornata. Luogo di pensiero, ricerca, creatività o concentrazione deve essere necessariamente il più piacevole e confortevole possibile. Riflettendoci, sarebbe giusto dedicargli la stessa cura spesa per la nostra abitazione. Il discorso risulta amplificato se abbiamo la fortuna di avere il nostro studio in casa, e ancor di più se abbiamo l'esigenza di accogliere possibili clienti: in questo caso lo spazio in cui si esercita il nostro lavoro diverrà sua diretta espressione, un modo per presentarsi in maniera professionale e umana.