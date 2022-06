Non solo cucina quanto esperienza estetica

L'illuminazione indiretta valorizza a pieno la generosità degli spazi in questa cucina, il cui orientamento in orizzontale invita a muoversi con libertà. Gli eleganti pannelli che rivestono il muro sono il giusto completamento, diretto raccordo visuale alla sezione in legno che interseca l'isola in corrispondenza del lavello. C'è poi un elemento che si sviluppandosi verso l'alto ci sorprende: un grande rubinetto, che simula il cannello di una fontana, sfiora il grande cubo in acciaio che ospita la cappa.