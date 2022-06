3 città con 3 idee da loft

Perfetto il mare, bella la montagna, rilassante la piscina. Ma quest'oggi abbiamo immaginato una giornata diversa, forse di pioggia, da passare a scelta in 3 differenti idee di loft. Se ci proiettiamo all'inverno, quest'immagine non può che rattristarci, ma se diamo uno sguardo ai progetti inclusi in questo libro delle idee, forse, non vorrete più uscire di casa. Un loft moderno significa tanto spazio, spesso lasciato aperto e privo di ostacoli, per sentirsi liberi di creare con l'arredamento. Ambienti strutturati in modo da sfruttare al meglio le grandi superfici che di solito caratterizzano le ex fabbriche, dove queste abitazioni particolari sono di solito progettate.