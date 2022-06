Tutto in uno: un loft piccolo ma funzionale

All'estero e visto dalla strada, il piccolo edificio di quattro piani si distingue per la sua facciata blu. Al piano terra è stato progettato per ospitare un locale commerciale mentre sulla destra troviamo l’ingresso ai piani superiori. Come spesso accade per questo genere di interventi, la facciata mantiene il suo aspetto originale, e si tende a dare rilevanza alla semplicità e alla sobrietà degli elementi che la costituiscono. Da notare la cornice in pietra che circonda le finestre e le aperture al piano terra.. un chiaro richiamo alle origini della palazzina.

Ogni piano corrisponde a una tipologia abitativa diversa, per un totale di tre appartamenti indipendenti.