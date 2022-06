Da casa triste a villetta moderna in legno

Da questa prima foto possiamo vedere quale fosse l'aspetto della residenza prima dei lavori. Una casa unifamiliare, su un solo livello, con un look decisamente superato. La facciata trasmette una sensazione cupa e lo spazio esterno non è curato, tutto è lasciato a se stesso, non c'è la minima attenzione ai dettagli e niente che ravvivi un po'.